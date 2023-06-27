شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الطلائع خلال أيام العيد وقبل الدخول فى معسكر مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش إقامة مران فريقه اليوم الثلاثاء "وقفة عرفات" صباحاً على أن يقام مران الغد أول أيام عيد الأضحى المبارك مساء لمنح الفرصة للاعبين لقضاء بعض الوقت مع أسرهم في ظل صعوبة منحهم إجازة لارتباطهم بدخول معسكر مغلق مساء الخميس استعداداً لمواجهة سيراميكا.

ووضع بسيونى هذه الخطة لمنح اللاعبين فرصة السفر لبلادهم والعودة مساء غداً الأربعاء للانخراط في التدريبات.

يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى ، على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة، فى ظل صعوبة المباراة التى تأتى فى الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري، ويرغب الطلائع فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة.

وصحح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني للطلائع، أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة البنك الأهلى التي خسرها الفريق بركلات الترجيح ليودع بطولة كأس مصر وذلك لعدم تكرارها في مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.

يحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استكمال مسيرة الانتصارات في الدوري أمام سيراميكا، فى ظل صعوبة المباراة التي تأتى في الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري، ويرغب الطلائع فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة.