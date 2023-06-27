شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تمديد عقد مجدى أفشة قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد تعاقد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم هذا الملف سريعاً قبل نهاية الموسم الجارى من أجل أنهاء ملف تمديد تعاقد اللاعبين بشكل نهائى عقب تمديد تعاقد الثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات منذ أيام قليلة.
وكان قد أثير الجدل حول ملف تجديد عقد حسين الشحات؛ بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود الخاصة في العقد، مثل نسبة المشاركة والقيمة المالية وبعض البنود الأخرى، وأبرزها الإعلانات.
وعقد حسين الشحات جلسة مع مسئولى الأهلى خلال الساعات الماضية اتفق خلالها على تجديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة بدءا من الموسم المقبل 2023 / 2024.
وانضم حسين الشحات إلى الأهلى فى يناير 2019 قادما من العين الإماراتى فى صفقة قياسية كبدت خزينة الأهلى 5 ملايين دولار.
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