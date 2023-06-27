شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تمديد عقد مجدى أفشة قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد تعاقد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم هذا الملف سريعاً قبل نهاية الموسم الجارى من أجل أنهاء ملف تمديد تعاقد اللاعبين بشكل نهائى عقب تمديد تعاقد الثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات منذ أيام قليلة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، عن تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق، لمدة ثلاث سنوات، وقام أمير توفيق بإنهاء كل الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع إدارة النادي ولجنة التخطيط.