شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد 12 لاعبا فى مباراة غزل المحلة الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن قائمة الزمالك لمواجهة المحلة كل من: محمد عواد ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وسامسون أكينولا بسبب الإصابة، فيما غاب محمود شبانة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية الفنية.

وخرج من القائمة يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وناصر منسى لأسباب فنية، فيما يغيب عن المباراة حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - السيد عطية.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

وشهدت القائمة ضم ثنائى من الشباب فى مركز الهجوم وهو علي ياسر ومحمد صلاح ذكي.