شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد جهود أبو بكر حمزة الجمل أسبوعين بسبب غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الإسماعيلى الشاب عن الدراويش لمدة أسبوعين بعد إجرائه عملية جراحية فى الغضروف الخارجى للركبة، بعدما اشتكى اللاعب من آلام فى الركبة، وعلى إثر ذلك أجرى الفحوصات الطبية والإشاعات التى أثبتت حاجته لإجراء جراحة.

وبذلك تأكد غياب اللاعب عن مباراة الإسماعيلى أمام أسوان والمقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة، والكابتن حمزة الجمل المدير الفنى، اتخاذ قرارات حاسمة، من أجل إعادة الانضباط داخل الفريق ولفرض مزيد من التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفنى إيقاف ثنائى الفريق عمر الوحش ومحمد مخلوف لنهاية الموسم وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بسبب سوء سلوك اللاعبين عقب المران.

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمّن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.