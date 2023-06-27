شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب انتقال ثنائى الشباب للدورى البرتغالى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادى الأهلى إنهاء صفقة انتقال ثنائى فريق الشباب عمر سيد معوض وأحمد عابدين للدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الأهلى عرضاً من أحد أندية الدورى البرتغالى الأيام الماضية للتعاقد مع الثنائى عمر سيد معوض وأحمد عابدين، لاعبى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى.

وسافر عمر سيد معوض وأحمد عابدين للبرتغال خلال الأيام الماضية لقضاء فترة معايشة هناك، ويترقب مسئولو الأهلى التفاوض مع الأندية البرتغالية التى ترغب فى ضم الثنائى من أجل حسم هذا الملف.

وفى سياق آخر يخطط مسئولو النادى الأهلى لتعديل عقد محمد عبد المنعم الفترة المقبلة، ليكون ضمن لاعبى الفئة الأولى بما يتناسب مع أداء ومساهمات اللاعب مع فريقه الفترة الأخيرة، باعتباره من العناصر الأساسية فى صفوف الفريق الأحمر، ومن الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفنى فى المباريات المقبلة.

وتألق محمد عبد المنعم مع الأهلي بشكل لافت وبات اللاعب رقم واحد فى مركزه بخط دفاع الأهلي، فيما يتناوب باقي اللاعبين على اللعب بجواره، وهم الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة، كما أنه يمتاز في تحضير الهجمة من الخلف بشكل جيد واللعب المميز بضربات الرأس.

وينوى مسئولو الأهلى تعديل قيمة عقد محمد عبد المنعم ماليا وفقا لرؤية لجنة التخطيط والتي ترى أن محمد عبد المنعم يستحق التقدير المالي، بما يتناسب مع مجهوداته فى الفترة الأخيرة، بخلاف دوره في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.