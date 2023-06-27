شكرا لقرائتكم خبر عن 99 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع غزل المحلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

99 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة بكل البطولات، حقق الأبيض 59 انتصاراً وخسر فى 15 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفارس الأبيض 151 هدفاً وتلقت شباكه 57، ويعد حسن شحاته الهداف التاريخى للزمالك في المحلة برصيد 6 أهداف بينما محمود المشاقى الهداف التاريخى للمحلة في الزمالك برصيد 3 أهداف.

وحقق الزمالك أكبر فوز له على حساب غزل المحلة بنتيجة 5-0 في مباراتين.

المباراة الأولى في موسم 2003-2004 وسجل أهداف الزمالك طارق السيد وجمال حمزة وعبد الحليم علي وسامح يوسف وتامر عبد الحميد.

وكرر الزمالك النتيجة ذاتها أمام المحلة في موسم 2015-2016 وجاءت الأهداف بتوقيع أحمد حسن مكي (هدفين) ومحمد كوفي و محمود كهربا ومصطفى كالوشا بالخطأ في مرماه.

وكان الزمالك قد فاز على غزل المحلة بنتيجة 6-1 في موسم 2011-2012 إلا أن هذا الموسم ألغي بعد أحداث بورسعيد الشهيرة.

وواجه الزمالك غزل المحلة في 67 مباراة سابقة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، حقق فيها الفريق الأبيض الفوز في 43 مباراة مقابل 8 انتصارات للفريق المحلاوي، بينما انتهت 16 مواجهة بالتعادل.

وكانت أولى مباريات الفريقين قد انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 1-0 بفضل هدف متأخر من حسن شحاتة.

بينما يمتلك الزمالك ذكرى سيئة فى مواجهته الأخيرة للمحلة، والتى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1، وسجل الأهداف فى هذا اللقاء أحمد زيزو للزمالك وجابرييل اوروك وأحمد النادرى لغزل المحلة.



