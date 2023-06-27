مرتضى منصور يوضح: ما هي شروط عودة سيف فاروق جعفر لـ الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تدخل بعض الوسطاء في الساعات الماضية من أجل إعادة سيف فاروق جعفر إلى القلعة البيضاء مجددا، وإنهاء الأزمة الحالية وأن يعود اللاعب لاعبا في صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" نقلها موقع "القاهرة 24"، أن سيف جعفر إذا كان يريد العودة عليه أولا أن يصدر بيان اعتذار لما حدث منه إلى نادي الزمالك ومجلس الإدارة.

وأضاف رئيس الزمالك أن ثاني الأمور هي أن يحضر سيف جعفر عقوده من بيراميدز التي وقعها معهم لأنه لن يحضر له أي عقود وقع عليها وأن ينهي أزمته بنفسه.

كما أكد مرتضى منصور أنه لم يكن ليوافق بأي حال من الأحوال على العقد الذي كان يريده سيف جعفر وهو الحصول على 12 مليون جنيه لأن هذا الامر سيُحدث أزمة داخل غرفة ملابس الفريق.

وأشار مرتضى منصور إلى أن العقد الذي تم الاتفاق عليه ووقعه اللاعب مع الزمالك عقد مرضي جدا بما يوازي قيمه اللاعب ومجهوداته مع الفريق وأنه تم مراعاة أنه لاعب شاب وأحد أبناء النادي ولكن اللاعب تعجل واستمع الى نصائح من حوله وهو ما زال صغيرا.

وواجه الزمالك فريق غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، علي ستاد القاهرة في الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي يحتل الزمالك فيها المركز الرابع برصيد 53 نقطة بينما يحتل المحلة المركز 12 برصيد 36 نقطة.