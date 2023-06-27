مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق البنك الاهلي نظيره النادي الاهلي عند التاسعة والنصف من مساء بعد غد الخميس لحساب منافسات الجوله رقم 32 من مسابقه الدوري الممتاز التي يحتل الاهلي الصدارة بها برصيد ليقترب نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين بعد تتويج الزمالك غريمه التقليدي.

ويذاع لقاء الدوري عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية المصرية.

كان فريق البنك الاهلي قد استأنف مرانه الجماعي يوم الاثنين الماضي عقب فترة الراحة ٢٤ ساعة والتي منحها بابافاسيليو المدير الفني للاعبي فريقه بعد تحقيق الانتصار علي نظيره طلائع الجيش في دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر

ويلتقي فريق البنك الأهلي نظيره بيراميدز في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

فوز الأهلي بالكأس..

ولحساب كأس مصر حقق النادي الأهلي الان ايضا الفوز على نظيره منتخب السويس بهدف من دون رد على ملعب استاد القاهره الدولي في اطار منافسات دور ال 32 من المسابقه المحلية.

كان لقاء الدوري الاول من بطوله الدوري الممتاز الموسم الحالي بين الاهلي والبنك الاهلي قد انتهى بتفوق الاحمر بهدف نظيف عن طريق اللاعب محمد شريف.

ويخوص الاهلي مباراة الدوري المقبلة محتلا صداره ترتيب المسابقه المحلية برصيد 65 نقطه بينما يمتلك فريق البنك الاهلي 35 نقطه يحتل بهم الترتيب رقم ١١ في مسابقه الدوري الممتاز.