مصر في مواجهة صبعة أمام البرازيل بكأس العالم لكرة السلة للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر لكرة السلة للناشئين مواجهة صعبة مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره منتخب البرازيل، والمقرر لها في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس العالم التى تقام حاليا بالمجر حتى 2 يوليو المقبل.

إقرأ أيضًا..

وتعد مباراة اليوم والتي ستجمع بين مصر والبرازيل هي المواجهة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة السلة للناشئين 2023.

وتلقي المنتخب المصري الهزيمة في أول مواجهتين له في بطولة كأس العالم لكرة السلة للناشئين أمام كلا من صربيا واليابان.

وكان الكندي كيربي شيب المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب أعلن عن القائمة النهائية للفراعنة والمقرر لها خوض بطولة كأس العالم تحت 19 عام والمقامة في المجر في الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو.

قائمة منتخب مصر لكرة السلة فى كأس العالم تحت 19 عام

واستقر كيربي شيب على السفر إلى فرنسا بقائمة تضم 12 لاعبًا وهم "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

ويقود الجهاز الفني للمنتخ مصر للناشئين بقيادة كيربي شيب المدير الفني كل من، إسلام الكيلاني – مدرب، محمد أبو فريخة – مدرب، علاء لطفي – محلل أداء، إسلام جمعة – علاج طبيعي، وليد الخراط – إداري القاهرة، إسلام الشبكاتي – إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح – مخطط أحمال.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54.