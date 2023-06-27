كانتي وإسماعيل بن ناصر يؤدون مناسك الحج

ياسر رشاد - القاهرة - يؤدى النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط إتحاد جدة والجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب إي سي ميلان الإيطالي مناسك الحج في مكة المكرمة .

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ويتواجد كانتي في المملكة العربية السعودية وذلك بعد إتمام تعاقده مع إتحاد جدة قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتعد صفقة كانتي هي الثانية للاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، في حين مازالت المفاوضات مستمرة مع عدد من الصفقات الأخرى التي تسعى الإدارة لحسمها.

تاريخ كانتي في فرنسا

نجولو كانتي من مواليد 29 مارس 1991، هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الوسط الدفاعي مع نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الفرنسي.

يعتبره الكثيرون أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، تمت الإشادة به على نطاق واسع لمساهماته الدفاعية ومعدل العمل المرتفع لديه.

عند مشاركته لأول مرة بشكل احترافي مع بولون في عام 2012، لعب كبديل في مباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية، ولعب موسمًا كاملاً في الدرجة الثالثة في العام التالي.

بعد ذلك انضم إلى كاين في الدرجة الثانية في صفقة انتقال مجانية، وحل في المركز الثالث واستطاع التأهل إلى الدوري الفرنسي. وبقي مع النادي لمدة عام آخر.

انضم إلى تشيلسي مقابل رسوم انتقال بلغت 32 مليون جنيه إسترليني

انضم إلى تشيلسي مقابل رسوم انتقال بلغت 32 مليون جنيه إسترليني، وفاز بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي وفي أول موسم له مع النادي اللندني، ما جعله أول لاعب يفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشكل متتالي مع أندية مختلفة منذ إيريك كانتونا في عامي 1992 و1993.

وقد فاز أيضًا بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا.

وكان نادي الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي 2022/2023 وفي خزانته بطولتي الدوري والسوبر السعودي.