موقف نيمار من عرض الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يرفض النجم البرازيلي نيمار دي يلفا جناح باريس سان جرمان الفرنسي، الرحيل عن صفوف فريقه الباريسي وسط العروض السعودية التي تقدم له على رأسها نادي الهلال.

تابعت التقارير، أن نيمار لديه عروض من الدوري السعودي من أجل التعاقد معه، لكنه يريد البقاء مع باريس سان جيرمان.

وكشفت التقارير، أن نيمار يرفض الانضمام إلى السعودي لانه يريد الاستمرار مع باريس، لانه مستمتع هناك.

وتابعت أن فرص نيمار في الاستمرار مع باريس في الوقت الحالي، أكثر من رحيله عن قلعة العاصمة الباريسية، خاصة مع اقتراب قدوم المدرب الإسباني لويس إنريكي، لتدريب الفريق.



لكن مازالت السعودية تعمل على استقطاب المزيد من نجوم الكرة العالمية في الموسم المقبل، من أجل تطوير الملف الرياضي، واستضافة كأس العالم 2030.

وكان النصر تعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، أما الاتحاد فتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، فيما تعاقد نادي الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي.

وبات أهلي جدة قريبا من التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي نجم تشيلسي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.



نيمار يتحدث عن إصابته وتولي أنشيلوتي تدريب البرازيل

كشف نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن الظروف الصعبة التي تعرض لها في الشهور الأخيرة بسبب الإصابة .

وقال أمر صعب جدا أن تُحرم من المباريات، أن تُصاب، أحب أن ألعب كثيراً، أن أكون في الملعب، لقد ولدت من أجل هذا، لألعب كرة القدم.

وعن الانتقادات والضغط الذي يواجهه قال :لم أخجل أبداً من مسؤولياتي بل العكس هو الصحيح، وأعرف موهبتي، وأعرف ما أنا قادر عليه، كرة القدم ليست رياضة فردية، لو كان الأمر فردياً، لكنت حققت بالفعل جميع أهدافي.

وعن مستقبله القريب وإمكانية البقاء مع النادي الباريسي للموسم السابع توالياً قال نيمار: حياة اللاعب ديناميكية للغاية،وكرة القدم عبارة عن صندوق من المفاجآت.

وقال المهاجم ،صاحب 77 هدفاً في 124 مباراة دولية بأنه يود أن يكون حاضراً في مونديال 2026 مع منتخب بلاده ،بينما يتمنى أن يتولى زمام الأمور الفنية أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، المقرر وصوله في يونيو 2024.