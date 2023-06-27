شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر ومعاونيه فى الأهلى قبل مران اليوم ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران اليوم من أجل الترتيب للفترة المقبلة ووضع برنامج التدريبات التي يستعد من خلالها الأحمر للمباريات القوية التي يخوضها .

وفاز الأهلي أول أمس، الأحد، على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر .

ويستعد الأهلي لمباراة البنك الأهلي الأحد المقبل في الدوري الممتاز وهي المباراة التي برغب الأحمر خلالها في الفوز من أجل الإقتراب خطوة من حصد لقب الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة من التدريبات أمس الاثنين على أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمباراة البنك الأهلى بالدورى اليوم.

ويواصل مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، تطبيق سياسة التدوير بين لاعبى الفريق الأحمر فى المباريات المقبلة من عمر الدورى، بحيث يمنح الراحة لبعض اللاعبين، ويعيد بعض اللاعبين الذين حصلوا على راحة فى المباراة الأخيرة أمام منتخب السويس فى بطولة كأس مصر.

ويرغب كولر فى الاستمرار بعملية المداورة بين كل اللاعبين لتخفيف ضغط المباريات على اللاعبين وعدم الاعتماد على مجموعة معينة، حيث يعود بيرسى تاو ومحمد عبد المنعم لقائمة مباراة البنك الأهلى المقبلة، فيما يمنح المدير الفنى راحة لبعض اللاعبين الآخرين وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفنى.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلى فى التركيز فى بطولة الدورى التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلى الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدورى، من أجل حسم درع الدورى وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادى الأهلى والذى يحتل فى الوقت الحالى المركز الأول فى جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز فى 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له فى الدورى، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط النادى الأهلى عن التتويج بدرع الدورى، الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، ويمكن للأهلى حصدها من خلال الفوز فى 4 مباريات فقط.