شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفتش عن الفوز الأول فى الدورى منذ 9 مباريات أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق غزل المحلة مباراة صعبة وقزية عندما ياتقى مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتأمين مركزه فى جدول ترتيب الدورى.

ولم يفز غزل المحلة في الدوري منذ تغلبه على الاتحاد السكندري بنتيجة (2-0) يوم 31 مارس الماضي قبل 9 مباريات كاملة.

ومن المتوقع أن يخوض غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة مواجهة الزمالك بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب

خط الدفاع .. مصطفى " العش "، معاذ الحناوى ، محمد " بازوكا "، محمد جابر .

خط الوسط .. أحمد النادرى، حميد ماو، خالد الاخميمى، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جبريل أوريك ، تشارلز باسى.

وأستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على رصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.