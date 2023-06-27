شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: هدفنا الفوز أمام مالى.. ولاعبونا فى حالة تركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن تفاؤله بحالة التركيز العالية التى يعيشها اللاعبون قبل مواجهة مالى غدا باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة .

وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد .

وشدد ميكالى فى المؤتمر الصحفي للمباراة عن رغبته وكل أفراد المنتخب فى الفوز واحراز نقاط المباراة وقطع خطوة مهمة فى رحلة الحلم نحو أولمبياد باريس .

حضر المؤتمر مع ميكالى كل من : البرازيلى تياجو المدرب العام للمنتخب واسامة فيصل مهاجم المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم .

وتابع ميكالى : لا بديل عن الفوز فى مواجهة مالى ، المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس منظم وسريع ، شاهدنا ودرسنا المنافس من كل الوجوه ، وثقتنا كبيرة فى لاعبينا ، هدفنا اسعاد الجمهور المصري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق .