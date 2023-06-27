المنتخب الأوليمبى بالأحمر والأسود ومالى بالزى الأبيض فى مباراة كأس أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الاوليمبى مع مالى عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود بينما يرتدى مالى الزى الأبيض كاملا .. حضر الاجتماع الفنى محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب وعيد سليمان مسئول المهمات .

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع مالى فى الثامنة مساء غد، الأربعاء، على ملعب طنجة بالمغرب.

ينهى منتخب مصر الاوليمبى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لخوض ثانى مبارياته فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام مالى، بعدما تعادل الفراعنة الصغار سلبياً مع النيجر مساء الأحد على ملعب طنجة فى المغرب.

ويوجد الفراعنة فى المجموعة الثانية المثيرة للجدل قبل انطلاقها، برفقة النيجر والجابون ومالي، وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيزهم، خاصة أن المباريات الأولى دائماً ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للاوليمبياد .

واستبعد "كاف" منتخب الجابون وحلّت الكاميرون مكانه، قبل أن يتم التراجع عن القرار وتتأكد مشاركة الجابون فى المسابقة.

ويتأهل عن كل مجموعة صاحب أول مركزين إلى نصف النهائي، أما من يتأهل إلى أولمبياد باريس فيكون طرفا النهائى وصاحب المركز الثالث.