شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام مالى للحفاظ على اللقب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال اسامة فيصل لاعب المنتخب الاوليمبى أنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة ، مطالبا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية .
ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع مالى فى الثامنة مساء غد، الأربعاء، على ملعب طنجة بالمغرب.
ويوجد الفراعنة فى المجموعة الثانية المثيرة للجدل قبل انطلاقها، برفقة النيجر والجابون ومالي، وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيزهم، خاصة أن المباريات الأولى دائماً ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للاوليمبياد .
واستبعد "كاف" منتخب الجابون وحلّت الكاميرون مكانه، قبل أن يتم التراجع عن القرار وتتأكد مشاركة الجابون فى المسابقة.
ويتأهل عن كل مجموعة صاحب أول مركزين إلى نصف النهائي، أما من يتأهل إلى أولمبياد باريس فيكون طرفا النهائى وصاحب المركز الثالث.
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