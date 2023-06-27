شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام مالى للحفاظ على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اسامة فيصل لاعب المنتخب الاوليمبى أنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة ، مطالبا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية .

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع مالى فى الثامنة مساء غد، الأربعاء، على ملعب طنجة بالمغرب.