شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يؤجل حسم ملف المعارين فى الطلائع لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش تأجيل حسم ملف لاعبيه المعارين لنهاية الموسم لحين الاطمئنان على بقاء الفريق في دورى الأضواء والشهرة، وطالب بسيونى لاعبيه بالتركيز مع الفريق لتصحيح مساره بالفوز بالمباريات المتبقية في عمر المسابقة المحلية ومن ثما بعدها مناقشة كل الملفات العالقة.

ويتواجد في صفوف طلائع الجيش عدة لاعبين تنتهى مسيرتهم مع الفريق بنهاية الموسم على رأسهم أحمد أيمن منصور ومحمود وادى وخالد قمر وفريد شوقى ومحمود وحيد ومحمد فتح الله ومصطفى الخواجة.

ويرغب بسيونى في إضفاء أجواء من الاستقرار والتركيز على جنبات الطلائع حتى يحسم الفريق بقاؤه رسمياً بين الكبار وعقب ذلك يتم مناقشة ملف المعارين والراحلين والصفقات الجديدة عن طريق سلسلة اجتماعات مكثفة في أسرع وقت استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.