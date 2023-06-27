شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وغزل المحلة الليلة بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع غزل المحلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ما هو موقف الزمالك وغزل المحلة فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 30 لقاءً، حقق الفوز فى 54 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 28.

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 43.

س: ماذا فعل الزمالك والمحلة فى أخر ظهور بالدوري ؟

ج: حقق الزمالك فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في أخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالدوري

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وغزل المحلة ؟

ج: 99 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة، حقق الأبيض 59 انتصاراً وخسر فى 15 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفارس الأبيض 151 هدفاً وتلقت شباكه 57 هدف.

س: من يدير مباراة الزمالك والمحلة تحكيمياً ؟

ج: أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة لأحمد الغندور حكم ساحة، هاني عبد الفتاح ونور سعيد مساعدين، محمود دسوقي حكما رابعا، هشام القاضي حكم فيديو، محمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.

س: ماهى غيابات الزمالك أمام المحلة ؟

ج: شهدت القائمة استبعاد كل من: "عبد الله جمعة ومحمود شبانة ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عواد وناصر منسي" للإصابة، بالإضافة ليوسف أسامة وسيف جعفر.