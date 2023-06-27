شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير خاص عن ثنائى الأهلى المُصاب على مائدة كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عن حالة محمود متولي وعمرو السولية ثنائي الفريق بعدما تعرضا لإصابة حرمتهما من مباراة الأهلي الأخيرة .

ويعاني محمود متولي من إصابة في مفصل الكاحل، تسببت في تعرضه لمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج متولي لخوض برنامج تأهيلي لمدة أسبوع أو عشرة أيام يعود بعدها للتدريبات الجماعية.

فيما يعاني عمرو السولية من إصابة تعرض لها في العضلة الخلفية ويحتاج فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وفاز الأهلي أول أمس ، الأحد، على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر .

ويستعد الأهلي لمباراة البنك الأهلي الأحد المقبل في الدوري الممتاز وهي المباراة التي برغب الأحمر خلالها في الفوز من أجل الإقتراب خطوة من حصد لقب الدوري الممتاز.