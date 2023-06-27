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سر اتجاه الأندية المصرية للتعاقد مع لاعبى شمال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تتجه الأندية المصرية فى الفترة الأخيرة للتعاقد مع لاعبين من شمال أفريقيا ، حيث نجد البحث مستمر عن نجوم من تونس أو المغرب فى صفوف الفرق الكبرى وسط تحقيق نجاحات قوية  مع الفرق المصرية لوجود تناغم و كيمياء قوية تسيطر على اللاعبين بسهولة منذ اللحظة الأولى بالتواجد فى مصر .

ويرصد الخليج 365 أبرز أسباب إتجاه الأندية للتعاقد مع لاعبى شمال أفريقيا فى التقرير التالى :

التجارب الناجحة سابقا 

تعد التجارب الناجحة سابقا من أبرز أسباب إتجاه الأندية للاعبى شمال أفريقيا فى ظل تحقيق التونسى على معلول نجاح مبهر مع الأهلى و من قبل فرجانى ساسى و المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك و حاليا سيف الدين الجزيرى التونسى الجنسية الذى يلعب فى صفوف القلعة البيضاء قادما من المقاولون العرب .

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سهولة الإنسجام 

كما أن سهولة إنسجام لاعبى شمال أفريقيا فى الفرق المصرية عامل مهم خاصة فى ظل وحدة اللغة و التفكير يسهل إنخراط اللاعبين فى الفرق و تقريب وجهات النظر مع زملاؤهم و الجهاز الفنى و إدارة النادى .

إقتراب الصفات والعادات والتقاليد

لا سيما و أن إقتراب الصفات  التى تجمع المصريين و شمال أفريقيا والعادات و التقاليد تساعد أيضا على إنسجام اللاعبين و تكوين صداقات وخلق شعبية كبيرة بين الجماهير .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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