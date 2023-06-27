7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يفتح ملف تمديد عقد مجدى أفشة قبل نهاية الموسم،الإسماعيلى يشكو فراس شواط للجبلاية بسبب الهروب لتونس.

الأهلي يخطط لتعديل عقد محمد عبد المنعم مالياً بعد تألقه مع الفريق

يخطط مسئولو النادي الأهلي لتعديل عقد محمد عبد المنعم الفترة المقبلة، ليكون ضمن لاعبي الفئة الأولى بما يتناسب مع أداء ومساهمات اللاعب مع فريقه الفترة الأخيرة، باعتباره من العناصر الأساسية فى صفوف الفريق الأحمر، ومن الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني فى المباريات القادمة.

الإسماعيلى يشكو فراس شواط للجبلاية بسبب الهروب لتونس

تقدم مسئولو النادى الإسماعيلى بشكوى لاتحاد الكرة ضد التونسى فراس شواط مهاجم الفريق بعد هروبه لبلاده دون علم مسئولى النادى، وسط أنباء عن عزم اللاعب فسخ تعاقده مع القلعة الصفراء من طرف واحد. الزمالك يفتقد 12 لاعبا فى مباراة غزل المحلة الليلة.. تعرف عليهم يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

فتح مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد تعاقد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم هذا الملف سريعاً قبل نهاية الموسم الجارى من أجل أنهاء ملف تمديد تعاقد اللاعبين بشكل نهائى عقب تمديد تعاقد الثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات منذ أيام قليلة.

عمر الوحش يرد على قرار الإسماعيلى بإيقافه لنهاية الموسم

علق عمر الوحش كابتن النادى الإسماعيلى على قرار ناديه بإيقافه لنهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وكتب اللاعب "انضباط إيه وأنت بتتكلم على كابتن الفريق اللى عاملك كل ده أصلا، والدى فى العناية ويجيب سيرته ومش عايزنى آخد حقى يبقى مفيش دم ولا إحساس ولا تقدير كالعادة ربنا كبير والفترة دى تعدى عشان نادينا وبعد كده كله هيعرف حسابه ربنا عليم ورقيب وهصبر وهاخد حقى".

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بقيادة الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة، والكابتن حمزة الجمل المدير الفنى، اتخاذ قرارات حاسمة، من أجل إعادة الانضباط داخل الفريق ولفرض مزيد من التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.