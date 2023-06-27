شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها غدا الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

حراسة المرمى: عمر صلاح، حسن تيمور

وجاءت قائمة سموحة كالتالى..

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد شوشة، أحمد جمال، إبراهيم سامى، يحيى ياسر

الوسط: صديق أوجولا، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، حسين فيصل، زياد طارق، ممدوح عبد ربه، دوك ودودو، محمد سعيد "مكرونة"، طارق علاء

الهجوم: بنجامين بواتينج، أبو بكر ليادى

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة إظهار رد فعل قوى أمام بيراميدز وحصد الثلاث نقاط من أجل تغيير الصورة الباهتة التى ظهروا عليها أمام النجوم، من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط بشكل كامل وضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.

وأكد أحمد سامى أن المباريات المقبلة ستشهد إبعاد بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسى، بعد ظهورهم بأداء باهت وإضاعة بطولة كأس مصر بهذه الطريقة وعدم وجود أى روح للعودة فى المباراة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.