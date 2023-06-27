شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية عندما يلتقى مع غزل المحلة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري ، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتأمين مركزه فى جدول ترتيب الدورى.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل فى 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28، فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل في 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 43.

قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 9 مباريات قبل مواجهة الاتحاد، بواقع سبعة لقاءات بالدورى ومباراتين بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته 14 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويعمل أوسوريو على تحفيز لاعبيه وحثهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من فريق المحلة، لاسيما وإن المباراة ستكون في غاية القوة والندية نظرًا لموقف الحلة في جدول ترتيب الدورى، وحاجة الفريق لكل نقطة حتى يهرب من شبح الهبوط للقسم الثانى.