شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جولات تحسم مصير مثلث الهبوط فى الدورى تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام، بعدما وصلت المسابقة المحلية إلى المحطات الأخيرة، حيث يتبقى 3 جولات فقط لحسم أضلاع المثلث الثلاثة بشكل رسمي، وذلك بعد تأكد هبوط حرس الحدود رسمياً إلى القسم الثاني، فيما يتبقى ضلعين فقط لحسم مصير الهابطين.

وعلى صراع البقاء والابتعاد عن مراكز الخطورة يتنافس 6 فرق، يتبقى لكل منهم 3 مباريات، باستثناء الإسماعيلي الذي يتبقى له 4 مواجهات.

وجاءت موقف الفرق الستة كالتالي:

سيراميكا والإسماعيلي

يتساوى الفريقان في الرصيد بـ 33 نقطة لكل منهما، ويحتل أبناء حلمي طولان المركز الـ 12 بعدما خاضوا 31 مباراة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 بعدما خاض 30 مباراة فقط.

الطلائع وأسوان وغزل المحلة

تتسوى الفرق الثلاثة في الرصيد، حيث يحتل الطلائع المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة، ويليه أسوان غزل المحلة، كما تتساوى الفرق الثلاثة أيضاً في عدد المباريات التي تم خوضها بـ 31 مباراة.

الداخلية

يحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، ويعد هو أقرب فرق الدوري للهبوط بعد تأكد هبوط حرس الحدود.