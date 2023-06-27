جدة تستعد لاستضافة مونديال العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مدينه جدة بالمملكة العربية السعودية لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم للاندية والتي تقام بالدوله السعودية للمرة الاولى تاريخيا.

كان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قد اعلن رفقه الاتحاد السعودي للعبة عن الموعد النهائي لاقامه فعاليات مونديال الانديه والذي تقرر له خلال الفتره من 12 الى 22 ديسمبر الجاري .

وتحظى مدينه جدة السعوديه بشرف تنظيم فعاليات رياضيه كبرى بعد استضافتها كاس السوبر الاسباني سابقا بالاضافة الى مسابقات عالمية اخرى جاءت في اطار سياسه المملكه السعودية في الاستثمار الرياضي والارتقاء بمنظومة كره القدم.

وقام وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بزيارة المملكة العربية السعودية وبالتحديد مدينه جدة خلال اأشهر القليلة الماضية للاطمئنان على جاهزية الفنادق لاستقبال الوفود المشاركه كذلك مقرات التدريب والملاعب التي من المقرر لها ان تحتضن مواجهات المسابقة العالمية.

جدير بالذكر ان نظام البطولة سيشهد تغييرا جذريا ابتداء من نسخه عام 2025 بمشاركه 32 فريقا بدلا من النظام الحالي بعد زياده اعداد الفرق المشاركة من كل قارة

مشاركة الأهلي..

ويشارك الأهلي في النسخة المقبلة من مونديال الانديه بصفته بطلا للقاره السمراء عقب حصده لقب دوري ابطال افريقيا بتفوقه على نظيره الوداد المغربيه بالفوز في القاهره بثنائية مقابل هدف.

ثم التعادل الايجابي بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ايابا.

وتحدد حتى الان مشاركة ست انديه في المسابقه العالمية ، على رأسهم مانشستر سيتي الانجليزي بطل دوري ابطال أوروبا والاتحاد السعودي المتوج بالدوري الموسم الحالي داخل المملكه العربيه السعودية والنادي الأهلي بطل القارة السمراء.

ومن المقررأن يتم تحديد بطل قاره امريكا الجنوبيه شهر نوفمبر المقبل ليكتمل بذلك عقد الاندية المتأهلة الى المسابقة العالمية.