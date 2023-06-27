كوليبالي: أعرف من هو الهلال السعودي جيدًا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الهلال في التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي قادمَا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة كلفت خزينة العملاق السعودي 23 مليون يورو.

ويبحث الهلال عن تدعيم صفوفه بصفقات سوبر وعالمية من أجل العودة مرة أخري لمنصات التتويج، بعدما خسر لقب دوري أبطال اَسيا والدوري السعودي الموسم الماضي.

وشدد كوليبالي خلال حوار أجراه مع قناة "13 TV" السنغالية، أنه يعرف الهلال جيدًا منذ أن وصل نهائي دوري أبطال اَسيا، حيث كان مستواه مميزًا للغاية أمام ريال مدريد.

وأشار إلى أنه لم يكن يعرف النادي جيدًا في البداية، لكن بعد الاهتمام الذي وجده بدأ يهتم ويعرف الفريق بصورة أكبر، حيث أن الأزرق بمتلك لاعبين جيدين مثل موسى ماريجا.

وأكد أنه لم يحضر إلى الهلال من أجل التنزه، لكنه يرغب في التتويج بالألقاب والبطولات مع الفريق خلال فترة تواجده بالنادي.

كوليبالي: الهلال قدم أداء جيد للغاية أمام ريال مدريد

تحدث كوليبالي بعد تعاقد الهلال السعودي معه في حوار مع قناة "13 TV" السنغالية، فقال: "أعرف حقًا من يكون الهلال السعودي خاصة بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف:" الهلال قدم مباراة مميزة ورائعه وكان أداءه جيدًا للغاية أمام ريال مدريد، فقد رأيت لاعبين جيدين مثل موسى ماريجا، أيضًا شاهدت مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الودية، لم يكن لدي معرفة جيدة بالنادي، لكن عندما يهتم هذا النادي بي، أحاول الاهتمام ومعرفة كل اللاعبين الجيدين هناك".

وأكمل كوليبالي تصريحاته: "رأيت الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع الفريق بالسابق، حيث توج بالعديد من البطولات والألقاب مع الهلال، فعندما وقعت مع الأزرق دخلت غرفة الألقاب والكؤوس من أجل التأقلم على الأجواء في أسرع وقت ممكن".

وتابع:"أحاول معرفة الثقافة السعودية أكثر، وما يعجبني في الهلال أنه يعامل الجميع كعائلة واحدة عكس كثير من الأندية التي تلعب في مستويات أعلى".

بينما علق على سؤال ما إذا كان انتقاله للهلال سيؤثر عليه مع منتخب بلاده، فكانت إجابته: "فور علمي باهتمام النادي بي، تكلمت مباشرة مع المدرب أليو سيسيه لأن منتخب السنغال مهم للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "لم أنتقل للهلال السعودي من أجل التنزه، لكنني أريد أن أكون قادرًا على الاستمرار مع منتخب السنغال"ز

وأردف:" لابد أن أقدم مستوى جيدًا حتى يتم استدعائي، لأن النادي يستحق أيضًا الاحترام، أعلم أنه لن يكون هناك معاملة خاصة من الجهاز الفني للسنغال".

وأختتم كوليبالي تصريحاته: "في حالة أنت قدمت مستوى مميز مع الهلال وكنت كفؤًا، فبالتأكيد سيختارني أليو سيسيه، إذا كنت أقل كفاءة من اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، سيختارهم ولا مشكلة في ذلك".