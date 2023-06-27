توتنهام يرفض عرض بايرن ميونخ لضم هاري كين

ياسر رشاد - القاهرة - رفض توتنهام العرض المقدم من بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن توتنهام رفض عرض البفاري بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، حيث لم يصل البايرن للقيمة المطلوبة من جانب السبيرز.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي طالب 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في خدمات مهاجمه، والذي يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الحالي.

في نفس السياق، أوضحت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية أن إدارة توتنهام رفضت العرض المقدم من بايرن ميونخ فور استلامه.

وأكدت الشبكة الألمانية أن إدارة السبيرز رفضت العرض بسبب المقابل المادي الضعيف، والذي لا يبتناسب مع امكانيات اللاعب الفنية.

مانشستر يونايتد وهاري كين

يواصل مانشستر يونايتد البحث عن التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وعاد اليونايتد لسباق الحصول على كين، بعدما انسحب بسبب الشروط المالية المعقدة التي وضعتها إدارة توتنهام، حيث طالب الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني دفعة واحدة، بجانب متغيرات أخري.

وكانت صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، قد كشفت بإن بايرن ميونخ تقدم بعرض لتوتنهام الإنجليزي من أجل التعاقد مع هاريس كين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

البطولات سبب رحيل هاري كين عن توتنهام

رفض الدولي الإنجليزي هاري كين تجديد تعاقده مع توتنهام، على الرغم من تقدم الأخير بعرض للاعب من أجل الاستمرار مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وشددت تقارير صحفية إنجليزية أن هاري كين مستاء من عدم حصوله على بطولة مع توتنهام خلال مسيرته الكروية، مما جعله يبحث عن نادي يستطيع من خلال التتويج بلقب قبل اعتزاله كرة القدم.

وأوضحت أن اللاعب يرغب في الانتقال لنادي جماهيري كبير سواء داخل انجلترا أو ألمانيا خلال الموسم المقبل، مما يجعل العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة ترغب في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن عقد هاري كين مع توتنهام ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وفشلت جميع محاولات التجديد للاعب خلال الفترة الماضية.