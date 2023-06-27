شوبير يكشف مصير برونو سافيو مع الأهلي خلال الفترة القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة، في مصير البرازيلي برونو سافيو مهاجم الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

أكد شوبير في برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء: " ان الأمور تسير في فكرة عودة برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار البوليفي".

أكمل : "الأهلي ينتظر خلال الفترة القادمة لمعرفة العروض المتاحة والتي ستصل إلى اللاعب في فترة الميركاتو الصيفي ".

ارداف: "برونو سافيو بدوره كلاعب محترف يطالب بالحصول على باقي قيمة عقده، علما أنه يحصل على 800 ألف دولار في الموسم مع الأهلي، كما أن النادي اشتراه بمليون ونصف المليون دولار".

أتم حديثي : "الأهلي سوف يتغرم في مبلغ البرازيلي ، أو يقوم بالإبقاء على اللاعب ويسدد له راتبه".

في سياق مٌتصل،تمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب على منتخب السويس بهدف مقابل لا شئ ليحسم بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

شوط أول سلبي بين الأهلي ومنتخب السويس

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة وحماسية رغم السيطرة المطلقة والمتوقعة من الأهلي امام فريق منتخب السويس الذي استبسل دفاعياص بشكل واضح دفاعاً عن مرماه.

وأهدر محمود كهربا أول فرص اللقاء بعد انفراد تام بالمرمى الا أن حارس منتخب السويس تصدى له ببراعة.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي وسدد حسين الشحات كرتين خطيرتين الا أن التكتل الدفاعي من منتخب السويس حال دون نجاحه في الوصول إلى الشباك.

استمرت محاولات الأهلي الهجومية الا أن رعونة الخط الأمامي حالت دون تسجيل أي أهداف.

وفي الدقيقة 39 يظهر كهربا مرة أخرى ويسدد كرة خطيرة الا أن الحارس المتألق يبعد الكرة ببراعة، قبل أن يتصدى الحارس لكرة أخرى من كهربا في الدقيقة 41.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون أي أحداث تذكر ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0.

حسين الشحات ينقذ الأهلي في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنفس سيناريو الشوط الأول، حيث بادر الأهلي بالهجوم والضغط بحثاً عن تسجيل هدف التقدم في اللقاء.

وفي الدقيقة 52 يحصل محمد مجدي أفشة على ركلة جزاء أهدرها رامي ربيعة بعد تصدي رائع من محمود كوكو نجم المباراة.

وفي الدقائق الاخيرة كاد كهربا أن يسجل الهدف الثاني الا أنه أهدر الكرة بغرابة لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.