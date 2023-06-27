كوليبالي: المال سبب انضمامي لـ الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - شدد كاليدو كوليبالي على أن الأمور المالية كانت سببًا رئيسيًا في انضمامه للهلال السعودي، بعدما تقدم الزعيم بعرض قوي لضم اللاعب.

واستطاع الهلال في التعاقد مع كوليبالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة كبدت خزينة الأزرق 23 مليون يورو.

وأكدت تقارير صحفية أن راتب كوليبالي مع النادي السعودي يصل لـ 32 مليون يورو في الموسم الواحد، بعدما استطاعت إدارة الهلال اقناع اللاعب بالانضمام للفريق لتدعيم خط الدفاع.

وأعرب كوليبالي عن سعادته بالانضمام لبلد مسلم، حيث أكد بإنه اختار البلد الصحيح للعب كرة القدم في الفترة المقبلة.

وأوضح كوليبالي أنه يرغب في مساعدة الهلال والمملكة العربية السعودية في كتابة التاريخ، كما أنه سعيد بإنه سيكون أول اللاعبين الذين ينضمون للدوري السعودي، والذي سيصبح مصدر جذب للنجوم في المستقبل.

وكشف عن أنه وضع حجر الأساس في المشاريع الخيرية، حيث تساعد هذه المشاريع نحو 15 قرية، كما أن هناك عدد من الأهالي يحتاجون للذهاب لمدة 50 دقيقة من أجل التوجه لمستشفى.

وأشار إلى ان لابد على السنغال أن تدعمنا بالأطباء خلال الفترة المقبلة، وسنقوم بالأستثمار في السنغال من أجل النهوض بالأمة السنغالية.

كوليبالي: أرغب في كتابة التاريخ مع الهلال والسعودية

تحدث كوليبالي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، حيث قال: "لدي سعادة كبيرة لأنني مسلم وألعب للبلد الصحيح، سيساعدني ذلك كثيرًا خلال الفترة المقبلة".

وتابع كوليبالي تصريحاته: "أرغب في مساعدة الهلال والسعودية على كتابة التاريخ، فأن أكون واحدًا من أول اللاعبين الذين ينضمون إلى الدوري السعودي فهذا يسعدني كثيرًا، لأنه في المستقبل سيكون جذابًا للنجوم".

بينما علق الدولي السنغالي على هل إذا كانت الأموال هي العامل الرئيسي في انتقاله للسعودية، فقال: "أنا صريح، المال كان من أسباب اقتناعي بعرض الهلال، وذلك لكي أكون قادر على مساعدة عائلتي على العيش بشكل جيد، من والدي إلى أبناء عمومتي، وقبل كل شيء، دعم الأنشطة الاجتماعية للجمعيات الخيرية في بلادي السنغال، لقد بدأنا ببناء عيادة طب أطفال في قرية نجانو، في مسقط رأس والداي".

وأضاف: "حققنا العديد من الأحلام بوضع حجر الأساس في تلك المشاريع الخيرية".

وتابع:" هذه المشاريع ستساعد ما لا يقل عن 15 قرية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين كانوا يضطرون للسفر لمدة 50 دقيقة برًا، إذا كانوا بحاجة إلى مستشفى".

وأتم كوليبالي تصريحاته: "لابد على السنغال تقديم الدعم لنا من خلال الأطباء، لكن لدي العديد من الأفكار الأخرى، سوف نستثمر الكثير من أجل السنغال والنهوض بالأمة، سنساعد الشباب، إنهم مستقبل البلد".