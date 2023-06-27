الريان القطري يقدم عرضا لـ موليكا وبيشكتاش يحسم موقفه

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق بيشكتاش التركي، على رادار العديد من الأندية الخليجية من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي.

ويسعى نادي بيشكتاش التركي لبيع لاعبه موليكا في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل توفير الأموال.

وأشارت التقارير الصحفية التركية، أن نادي الريان القطري، عرض على بيشكتاش دفع مبلغ 3 مليون ونصف مليون يورو من أجل التعاقد مع موليكا، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب النادي التركي.

وكان بيشكتاش تعاقد مع موليكا مقابل 3 مليون ونصف مليون يورو، لكن لن يوافق النادي التركي على بيع اللاعب الكونغولي بأقل من هذا المبلغ أو مثله.

ويريد بيشكتاش الحصول على مبلغ 4 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب الكونغولي إلى النادي القطري.

ويعتبر موليكا هدفا رئيسيا للنادي الأهلي، الذي يريد التعاقد معه من أجل تعزيز خط هجومه.





"كلاكيت تاني مرة" بشكتاش يرفض رحيل موليكا إلى الأهلي

يبحث الأهلي عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب بشكتاش التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يتمسك الفريق التركي بمهاجمه المخضرم على الرغم من المفاوضات المتواصلة من قبل الأهلي للتعاقد مع اللاعب، خصوصًا وأن اللاعب يقدم مستويات كبيرة مع فريقه خلال الموسمين الماضيين.

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة بشكتاش رفضت عرضًا جديدًا من نظيرتها الأهلي للتعاقد مع موليكا خلال الميركاتو الصيفي.

تابع الأهلي النجم الكونغولي منذ أن كان يلعب في صفوف مازيمبي، إذْ لمع اللاعب مما جعل ستاندرد دو لييج يتعاقد مع موليكا قبل إنهاء المارد الأحمر ومواطنه الزمالك للصفقة، ومن ثم انتقل لبشكتاش التركي.

أشارت التقارير إلى أن الأهلي عرض على بشكتاش التعاقد مع موليكا مقابل 2 ونصف مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الفريق التركي طالب الحصول على 5 ملايين يورو، مما جعل المارد الأحمر.

شددت صحيفة "فاناتيك" التركية، على أن الأهلي قدَّم عرضًا جديدًا لبشكتاش بقيمة 4 ملايين يورو لحسم صفقة موليكا، لكن فريقه طالب الحصول على 6 ملايين يورو.

أوضحت الصحيفة التركية أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات النجم الكونغولي على الرغم من تمسك إدارة ناديه بخدماته، لكن المارد الأحمر سيعمل على رفع المقابل المالي حال تمسك بشكتاش بخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.





