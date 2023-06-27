ليونيل ميسي يتغني بمحمد صلاح عالميًا

ياسر رشاد - القاهرة - تغني البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفرعون محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر خلال ماقدمه عالميًا في كرة القدم .

وذكرت شبكة أون فوت بول الرياضية ، تصريحات ليونيل ميسي عن محمد صلاح نقلتها صباح اليوم الثلاثاء عن ماقدمه خلال مسيرته حتي الآن .

وأشارت الشبكة قائلا :" ليونيل ميسي عن أعظم لاعب أفريقي في كل العصور:"لقد رأيت العديد من اللاعبين الأفارقة الرائعين طوال مسيرتي ، أستطيع أن أقول إن محمد صلاح هو الأفضل. إنه لاعب مميز ".

يستعد نادي إنتر ميامي الأمريكي لتقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس كلاعبين جدد ضمن صفوف الفريق بعد انتقالهما إليه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي إنتر ميامي أعلن أنتقال ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق، إلى صفوف فريقه في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الكروي الجديد.

كما أعلن إنتر ميامي تعاقده مع سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ينتظر نادي إنتر ميامي وصول الثنائي ميسي وبوسكيتس إلى النادي، ويبحثون من الجهة التجارية، طرق لمضاعفة الأرباح الناتجة عن الصفقتين.

ويهدف نادي إنتر ميامي إقامة عرض تقديمي مشترك في منتصف شهر يوليو المقبل، وسط تغطية إعلامية واسعة.

ورجحت تقارير صحفية أن موعد تقديم ميسي وبوسكيتس سيكون يوم 16 يوليو المقبل، لكن النادي لم يكشف بعد بشكل رسمي الموعد لتقديم الثنائي.

إنتر ميامي.. احتفالية تاريخية لميسي وبوسكيتس في الظهور الأول

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن إدارة فريق إنتر ميامي تخطط لتقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس في منتصف شهر يوليو المقبل، على ملعب الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميامي حددت يوم 16 يوليو المقبل لتقديم الثنائي في مؤتمر صحفي على أرضية ملعب الفريق الأمريكي وسط حشود جماهيرية ضخمة.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميامي تخطط لتقديم ميسي وبوسكيتس على أرض الملعب في حضور عدد جماهيري ضخم ليكون الإعلان بمثابة احتفالية كبرى، وأتمت أنه رغم إعلان نادي إنتر ميامي الأمريكي التعاقد بشكل رسمي مع بوسكيتس إلا أن هناك ناديًا سعوديًا ما زال يبحث عن التوقيع مع اللاعب الإسباني.

ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني من مواليد 24 يونيو 1987، هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب مهاجمًا مع نادي إنتر ميامي الأمريكي وقائدًا للمنتخب الأرجنتيني.

ويُعد ميسي أفضل لاعب في العالم وينظر إليه الكثيرون على أنه أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد فاز ميسي بسبع جوائز من الكرة الذهبية، وهو صاحب الرقم القياسي بستة أحذية ذهبية أوروبية.

قضى معظم مسيرته الاحترافية مع برشلونة، حيث فاز بـ35 لقبًا مع النادي، بما في ذلك عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وسبعة ألقاب في كأس الملك.