ميكالي : شباب مصرمستعدون جيدًا لمالي .. المباراة ستكون صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرازيلى ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل مباراة مالي ، عن تفاؤله بحالة التركيز العالية التى يعيشها اللاعبون قبل مواجهة مالى مساء غد الأربعاء باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية في الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة .

وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد .

صرح ميكالي على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة عن رغبته وكل أفراد المنتخب في الفوز وإحراز نقاط المباراة وقطع خطوة مهمة فى رحلة الحلم نحو أولمبياد باريس .

والجدير بالذكر، حضر المؤتمر مع ميكالى كل من : البرازيلى تياجو المدرب العام للمنتخب واسامة فيصل مهاجم المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم .

تصريحات ميكالي

أكمل ميكالي في تصريحات الصحفية : لا بديل عن الفوز فى مواجهة مالى ، المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس منظم وسريع ، شاهدنا و درسنا المنافس من كل الوجوه ، وثقتنا كبيرة فى لاعبينا ، هدفنا اسعاد الجمهور المصري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق.

ومن جانبه قال أسامة فيصل أنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة ، مطالبا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية.

من ناحية أخرى أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب المصري الفانلة الحمراء والشورت والجوارب الأسود بينما يرتدي مالى الزى الأبيض كاملا .. حضر الاجتماع الفنى محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب وعيد سليمان مسؤول المهمات.

يخوض منتخب مصر الأوليمبي، اليوم الأخير من استعداداته لخوض ثاني مبارياته فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام مالي.

ويوجد الفراعنة فى المجموعة الثانية، برفقة النيجر والجابون ومالي، وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيزهم، خاصة أن المباريات الأولى دائماً ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للأوليمبياد.

واستبعد "كاف" منتخب الجابون وحلّت الكاميرون مكانه، قبل أن يتم التراجع عن القرار وتتأكد مشاركة الجابون فى المسابقة.

ويتأهل عن كل مجموعة صاحب أول مركزين إلى نصف النهائي، أما من يتأهل إلى أولمبياد باريس فيكون طرفا النهائى وصاحب المركز الثالث.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى فى كأس أمم أفريقيا للشباب

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع مالى فى الثامنة مساء غد، الأربعاء، على ملعب طنجة بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد مالى في كأس أمم أفريقي

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

مشوار مصر فى دور المجموعات بدأ بلقاء النيجر، ثم مالي والجابون على الترتيب، وهي كالتالي:

- المباراة الثانية: مصر ضد مالي، 28 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة

- المباراة الثالثة: الجابون ضد مصر، 1 يوليو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة