بايرن ميونخ يقدم عرضًا لضم هاري كين من توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل بايرن ميونخ الألماني البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك للمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل، بعد المعاناة في التتويج ببطولة الدوري والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فقد أرسل العملاق البفاري عرضًا رسميًا لتوتنهام من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن عرض السبيرز بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، بجانب عدد من المتغيرات الخاصة بالصفقة.

في سياق متصل، كشفت شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية أن توتنهام رفض عرض بايرن ميونخ، حيث ترى إدارة النادي الإنجليزي أن العرض المقدم من البفاري قليل للغاية على الإمكانيات الفنية التي يمتلكها قائد توتنهام.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت إلى أن توتنهام وضع 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التنازل عن خدمات هاري كين لمانشستر يونايتد، بعدما أبدى الأخير رغبته في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن توتنهام اشترط على المان يونايتد الحصول على قيمة الصفقة كاملة، مما جعل الفريق الأحمر ينسحب من سباق الحصول على هاري كين.

وينتهي عقد هاري كين مع توتنهام بنهاية الموسم المقبل، لكن اللاعب يرفض تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، ويرغب في الرحيل.

أسباب رفض تجديد هاري كين مع توتنهام

يرفض هاري كين تجديد تعاقده مع توتنهام خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب عدم حصول الفريق على ألقاب طيلة تواجده مع النادي الإنجليزي.

ويرغب اللاعب في الانضمام لفريق من أجل التتويج ببطولات قبل اعتزاله كرة القدم خلال المواسم القليلة المقبلة.