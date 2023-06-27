ميكالى: هدفنا الفوز على مالي من أجل حلم الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - عبر البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن تفائله بحالة التركيز العالية التى يعيشها اللاعبون قبل مواجهة مالى غدا باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد.

أكد ميكالى فى المؤتمر الصحفي للمباراة رغبته وجميع أفراد المنتخب فى الفوز وإحراز نقاط المباراة وقطع خطوة مهمة فى رحلة الحلم نحو أولمبياد باريس.

تواجد في المؤتمر مع ميكالى كل من: البرازيلى تياجو المدرب العام للمنتخب وأسامة فيصل مهاجم المنتخب وياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم.

ميكالى لا بديل عن الفوز فى مواجهة مالى



وأضاف ميكالى: لا بديل عن الفوز فى مواجهة مالى، المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس منظم وسريع ، شاهدنا ودرسنا المنافس من كل الوجوه ، وثقتنا كبيرة فى لاعبينا، هدفنا اسعاد الجمهور المصري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق.

فيما شدد أسامة فيصل أنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة، مطالبا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود بينما يرتدى مالى الزى الأبيض كاملا .. حضر الاجتماع الفنى محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب وعيد سليمان مسئول المهمات.



ويبحث البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لتجهيز لاعبيه لخوض ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا للشباب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك حين يلتقي مع منتخب مالي في البطولة التي تحتضنها المغرب حتي 7 يوليو المقبل.

وتعادل منتخب مصر مع النيجر في أولى مباريات البطولة سلبيًا، في المباراة التي شهدت الفرص الضائعة للفراعنة الصغار.

وأكد روجيرو ميكالي عقب مباراة النيجر التي أنتهت بالتعادل السلبي, أن هناك سوء حظ غريب واجه المنتخب، خاصة بعد تصدي القائم لأكثر من تصويبة من لاعبي المنتخب الوطني حرمته من التسجيل.

كما شدد أن لاعبيه ظهروا بصورة جيدة وأدو المطلوب منهم، مؤكدا أنه سياحالو الظهرو بشكل أفضل في مباراة مالي.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثانية من البطولة بجوار كل من النيجر ومالي والجابون.



