شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات بدنية وفقرة للحراس وتقسيمة قوية استعدادًا لمباراة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في المباراة الماضية على منتخب السويس في كأس مصر وتأهل الأهلي لدور الـ16 من بطولة الكأس.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني اللاعبين في فقرات فنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران الجماعي؛ قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ومحمود حمدي إخصائي التأهيل.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويواصل الفريق تدريباته مساء غد الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق البنك الأهلي المحدد لها مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.