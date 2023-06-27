شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يؤجل إعلان عقوبات لاعبى سموحة لبعد مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، الإعلان عن العقوبات الموقعة على اللاعبين بعد الخروج المهين أمام النجوم فى دور الـ16 من كأس مصر.

وقرر أحمد سامى تأجيل الإعلان لما بعد مباراة بيراميدز فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، حتى لا تسبب إحباط للاعبين قبل هذه المواجهة المهمة.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة إظهار رد فعل قوى أمام بيراميدز وحصد الثلاث نقاط من أجل تغيير الصورة الباهتة التى ظهروا عليها أمام النجوم، من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط بشكل كامل وضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.

وأكد أحمد سامى أن المباريات المقبلة ستشهد إبعاد بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسى، بعد ظهورهم بأداء باهت وإضاعة بطولة كأس مصر بهذه الطريقة وعدم وجود أى روح للعودة فى المباراة.

ويغيب عن سموحة أمام بيراميدز كل من حسام حسن لمواصلة برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر شظية القدم، التى لحقت به فى مباراة غزل المحلة وابعدته عن المباريات الماضية.

كما يغيب الهانى سليمان حارس الفريق للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، ومحمد مغربى ومصطفى سعد ميسى المتواجدان مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا، وجونيور أجايى الذى مازال يعانى من إصابة بكسر فى القدم.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.