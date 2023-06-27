شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة غزل المحلة الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى الزمالك مفاجآت ضيفه غزل المحلة في مواجهة صعبة خاصة أن الفريق الأبيض يحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن بيراميدز صاحب الوصافة. ويأمل الزمالك مواصلة صحوته مع مدربه الكولومبي خوان أوسوريو بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على حساب طلائع الجيش والاتحاد في الدوري وفاركو في كأس مصر. وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة لأحمد الغندور حكم ساحة، هاني عبد الفتاح ونور سعيد مساعدين، محمود دسوقي حكما رابعا، هشام القاضي حكم فيديو، محمود عبد السميع مساعد حكم فيديو. وأدار الحكم أحمد الغندور 15 مباراة سابقة لفريق الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة، حقق الزمالك الفوز في 10 مواجهات مقابل ثلاث تعادلات وتلقى هزيمتين. المباراة الأخيرة للزمالك تحت قيادة تحكيمية لأحمد الغندور كانت ضد حرس الحدود وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية دون رد في الدورى. وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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