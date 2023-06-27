موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي و مالي في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر نظيره المالي مساء غد الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

مصر

مالي

النيجر

الجابون

تمرن لاعبو المنتخب الأوليمبي الذين لم يبدأوا مباراة النيجر تدريبات قوية بينما خاض الأساسيون تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة للتخلص من الإجهاد والتعب .

ويستعد المنتخب لمواجهة مالى فى الجولة الثانية المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتستمر منافسات البطولة الإفريقية حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

ويختتم المنتخب تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء مالى الذى يمتلك ثلاثة نقاط متصدرا المجموعة بعد فوزه على الجابون 3- 1 فى الجولة الأولى يليه مصر والنيجر ولكل نقطة ثم الجابون فى المركز الرابع والأخير بلا نقاط .

قائمة منتخب مصر لمباراة مالي

حراسة المرمى: حمزه علاء - علي الجابرى - محمد سيحا.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد مغربي - أحمد عيد - محمد أشرف بكري - عمر فايد - حاتم محمد سكر.

خط الوسط: علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف قطه - محمد شحاته - أحمد فوزي - أحمد كوكا - محمد سمير - عماد ميهوب - محمود صابر - مصطفى سعد ميسي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن أجويرو.

موعد مباراة مصر ومالي في الجولة الثانية بطولة كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة مصر ومالي مساء غد الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة .