موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي و مالي في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر نظيره المالي مساء غد الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .
مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية
- مصر
- مالي
- النيجر
- الجابون
تمرن لاعبو المنتخب الأوليمبي الذين لم يبدأوا مباراة النيجر تدريبات قوية بينما خاض الأساسيون تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة للتخلص من الإجهاد والتعب .
ويستعد المنتخب لمواجهة مالى فى الجولة الثانية المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
وتستمر منافسات البطولة الإفريقية حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .
ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .
ويختتم المنتخب تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء مالى الذى يمتلك ثلاثة نقاط متصدرا المجموعة بعد فوزه على الجابون 3- 1 فى الجولة الأولى يليه مصر والنيجر ولكل نقطة ثم الجابون فى المركز الرابع والأخير بلا نقاط .
قائمة منتخب مصر لمباراة مالي
حراسة المرمى: حمزه علاء - علي الجابرى - محمد سيحا.
خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد مغربي - أحمد عيد - محمد أشرف بكري - عمر فايد - حاتم محمد سكر.
خط الوسط: علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف قطه - محمد شحاته - أحمد فوزي - أحمد كوكا - محمد سمير - عماد ميهوب - محمود صابر - مصطفى سعد ميسي - إبراهيم عادل.
خط الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن أجويرو.
موعد مباراة مصر ومالي في الجولة الثانية بطولة كأس الأمم الأفريقية
تقام مباراة مصر ومالي مساء غد الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة .