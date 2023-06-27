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موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي و مالي في كأس الأمم الأفريقية

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر نظيره المالي مساء غد الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

 

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

  • مصر
  • مالي
  • النيجر
  • الجابون

تمرن لاعبو المنتخب الأوليمبي الذين لم يبدأوا مباراة النيجر تدريبات قوية بينما خاض الأساسيون تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة للتخلص من الإجهاد والتعب .

ويستعد المنتخب لمواجهة مالى فى الجولة الثانية المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتستمر منافسات البطولة الإفريقية حتى يوم 8 يوليو المقبل  بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

ويختتم المنتخب تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء مالى الذى يمتلك ثلاثة نقاط متصدرا المجموعة بعد فوزه على الجابون 3- 1 فى الجولة الأولى يليه مصر والنيجر ولكل نقطة ثم الجابون فى المركز الرابع والأخير بلا نقاط .

قائمة منتخب مصر لمباراة مالي

حراسة المرمى: حمزه علاء - علي الجابرى - محمد سيحا.

 

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد مغربي - أحمد عيد - محمد أشرف بكري - عمر فايد - حاتم محمد سكر.

 

خط الوسط: علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف قطه - محمد شحاته - أحمد فوزي - أحمد كوكا - محمد سمير - عماد ميهوب - محمود صابر - مصطفى سعد - إبراهيم عادل.

 

خط الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن أجويرو.

موعد مباراة مصر ومالي في الجولة الثانية بطولة كأس الأمم الأفريقية 

تقام مباراة  مصر ومالي مساء غد الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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