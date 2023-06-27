الزمالك يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول متقدما على نظيره غزل المحلة بهدف في اللقاء المقام بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الزمالك جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات الشوط الأول حيث كاد أن يضاعف النتيجة في اكثر من هجمة لكن التوفيق لازم غزل المحلة.

الزمالك يخوض مباراة الليلة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة:

التقي فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 59 لقاء.

بينما فاز غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 25 لقاء.

ويعتبر حسن شحاته الهداف التاريخي لفريق الزمالك في تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة بواقع 6 أهداف سجلهما في شباك أبناء المحلة.