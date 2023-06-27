الأهلي يستأنف مرانه عقب فترة الراحة السلبية

ياسر رشاد - القاهرة - استكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، بعد الانتصار خلال المباراة الماضية على ريق منتخب السويس حساب كأس مصر وتأهل الأهلي لدور الـ16 من بطولة الكأس.



وقاد السويري مارسيل كولر المدير الفني لأحمر فقرات مكثف فنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران الجماعي؛ قبل أن ينتظم كافة اللاعبين في تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال البدنية، ومحمود حمدي إخصائي التأهيل البدني.

يأتي ذلك في التوقيت الذي أدى فيه رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة ومكثف تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ختام المران..

واختتم السويسري كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته الجماعية مساء غد الأربعاء على ملعبمختار التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق البنك الأهلي المحدد لها مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الذي يقوم يعتلي الاحمر صدارته برصيد ٦٥ نقطة.