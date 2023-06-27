نجم ريال مدريد يكشف حقيقة اعتزال مودريتش اللعب الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بريدراج مياتوفيتش، لاعب ريال مدريد السابق، أن لوكا مودريتش لن يعتزل اللعب الدولي خلال الفترة المقبلة مع منتخب بلاده، مشيرًا إلى أن اللاعب يحلم باللعب في كأس أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح مياتوفيتش أن مودريتش لا يخشي أحد في ريال مدريد، حيث أن الكرواتي يثق في قدراته، كم أن لديه قناعة كبيرة بإنه سيبدأ أساسي طيلة الموسم.

مياتوفيتش: مودريتش يثق كثيرًا في أنشيلوتي

تحدث مياتوفيتش، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، حيث قال: "بالتأكيد هناك الكثير من لاعبي خط الوسط الآن في ريال مدريد، لكن عندما تتحدث مع لوكا مودريتش، فهو لا يخشى أحدا".

وأضاف: "مودريتش يثق في قدراته ومدربه، وهو مقتنع بأنه سيبدأ بشكل أساسي طوال الموسم".

بينما تطرق للحديث عن علاقة مودريتش بمدربه أنشيلوتي، قال: "الكرواتي يثق تمامًا في كارلو، ففي الموسم الماضي وفترته الأولى، كانت علاقتهما جيدة للغاية، لوكا يحبه كثيرًا وأنشيلوتي أيضًا فهما يتبادلان نفس الشعور"

وتابع: "هناك امكانية لدي مودريتش أن يمنحنا العديد من البطولات وأشياء كثيرة، لوكا رجل هادئ، لا يخلق المشاكل أبدًا".

وعن جلوس مودريتش على دكة البدلاء، قال: "نفس الشيء حدث مع زيدان، فبدأ على مقاعد البدلاء خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في كامب نو وكان غاضبًا، لكنه دخل وسجل هدفًا رائعًا وفاز ريال مدريد، وعاد مرة أخرى لاعبًا أساسيًا".

وأختتم تصريحاته بالحديث عن تفكير مودريتش في اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب كرواتيا، فقال: "لوكا لن يترك المنتخب، فهو متحمس للغاية للوصول إلى كأس أوروبا العام المقبل بشكل جيد".

وكان ريال مدريد قد رفض رحيل مودريتش خلال الميركاتو الصيفي الحالي على الرغم من العروض القوية للاعب، والتي كانت أبرزها من الدوري السعودي، حيث كان اتحاد جدة والنصر يرغبان في التعاقد مع وسط الملكي ومنتخب كرواتيا خلال فترة الانتقالات الحالية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد جدد عقد لوكا مودريتش حتى صيف 2024، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب طيلة السنوات الماضية مع الملكي، والتي ساهم في تحقيق عدد من الألقاب والبطولات المميزة مع الميرينجي.