كوفاسيتش يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم الكراوتي ماتيو كوفاسيتش على انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وقال كوفاسيتش في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي “هذه خطوة رائعة بالنسبة لي، ولا أطيق الانتظار للبدء مع مانشستر سيتي وأي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب يعرف كم هم جيدون، بالنسبة لي هم الأفضل في العالم، الألقاب التي فازوا بها واضحة للجميع، لكنهم أيضًا أفضل فريق كرة قدم والانضمام إلى هذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب كرة قدم ”.

وأضاف نجم الوسط الكرواتي " لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير لأقوم به، وأنا أعلم أنه تحت إدارة بيب يمكنني أن أصبح لاعبًا أفضل، إنه أمر مثير حقًا بالنسبة لي وخطتي الآن هي الراحة لبضعة أسابيع قبل العودة إلى مانشستر للتحضير للموسم الجديد، أريد مساعدة هذا النادي على البقاء في القمة والفوز بمزيد من الألقاب".

ونجحت إدارة السيتيزين في ضم النجم الكرواتي لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع تشيلسي ومن قبله ريال مدريد الإسباني.

وتعاقد السيتي مع كوفاسيتش لتعويض الألماني إلكاي جوندوجان، والذي انضم لبرشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع العملاق السماوي.

توصل بايرن ميونخ الألماني لاتفاق مع الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما طالب المدرب توماس توخيل إدارة البفاري بضرورة تدعيم مركز الهجوم خلال الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن توتنهام رفض العرض الأول المقدم من بايرن ميونخ للتعاقد مع النجم الإنجليزي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي عرض خلاله العملاق البفاري مليون جنيه إسترليني بجانب متغيرات أخري.