النجم الساحلى يحسم لقب الدورى التونسى ( رسميا)

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي النجم الساحلي التونسي بطولة الدوري التونسي للموسم الحالي بعدما تعادل مع اتحاد بن قردان ضمن الجولة الأخيرة.

واستعاد النجم الساحلي لقب الدوري التونسي بعد غياب 11 عامابعد سقوط الترجي في فخ التعادل مع الأفريقي.

ويمتلك النجم الساحلي 31 نقطة في صدارة الدوري التونسي بفارق 6 نقاط عن الترجي الذي تعادل سلبيًا في نفس الجولة مع الأفريقي سلبيًا في دربي تونس قبل جولة من نهاية المسابقة.

وفاز النجم الساحلي في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر في لقاء وحيد خلال مرحلة التتويج التي ضمت ثمانية فرق لعبت بنظام الذهاب والعودة.

منتخب مصر يواجه تونس ودياً في سبتمبر

توصل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام لإتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين منتخب مصر الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وحسم منتخبي مصر و تونس التأهل رسمياً إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بـ كوت ديفوار.

على جانب آخر يواصل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لتجهيز لاعبيه لخوض ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا للشباب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك حين يلتقي مع منتخب مالي في البطولة التي تحتضنها المغرب حتي 7 يوليو المقبل.

وتعادل منتخب مصر مع النيجر في أولي مباريات البطولة سلبيًا، في المباراة التي شهدت الفرص الضائعة للفراعنة الصغار.