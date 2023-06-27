تشكيل الزمالك امام غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد أشرف "روقا" و ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا و سيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.

يحتضن ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويدير مباراة الزمالك وغزل المحلة، الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني عبدالفتاح ونور سعيد ومحمود دسوقي، بجانب هشام القاضي ومحمود عبدالسميع على تقنية الفار.

ويهدف الزمالك في لقاء اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية في اللقاءات الأخيرة، بينما يأمل غزل المحلة في العودة بنتيجة إيجابية في ظل الصعوبات التي يواجهها أخيرًا في صراع النجاة من الهبوط.



تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة:



التقي فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 59 لقاء.

بينما فاز غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 25 لقاء.

ويعتبر حسن شحاته الهداف التاريخي لفريق الزمالك في تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة بواقع 6 أهداف سجلهما في شباك أبناء المحلة.