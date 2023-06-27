موعد انطلاق كأس العالم للأندية بتواجد الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات بطوله كاس العالم للانديه المقرر اقامتها خلال شهر ديسمبر الماضي وعلى وجه التحديد خلال الفتره من 12 الى 22 من الشهر ذاته في مدينه جده.

واعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا امس الاثنين موافقته النهائيه على استضافه مدينه جده السعوديه فعاليات الحدث العالمي بعد معاينه كافه الترتيبات الخاصه بالاستضافه كذلك الملاعب التي من المقرر اقامه المواجهات عليها.

واعلن في هذا الصدد الاتحاد السعودي لكره القدم عن تطلع المملكه الى تنظيم ما حدث عالمي يؤهلها الى الترشح بقوه على استضافه العديد من الفعاليات الرياضيه ذات الطابع العالمي خلال السنوات القادمه مشويا مع المملكه العربيه في الاستثمار الرياضي.

تواجد الاهلي..

وتشهد بطوله كاس العالم في نسختها المقبله تواجد الاهلي المصري بصفته ممثلا عن قاره افريقيا بعد حصده للقب دوري ابطال افريقيا لمره 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بالفوز في القاهره بثنائيه لهدف ثم التعادل الايجابي في الدور البيضاء بهدف كل منهما، كذلك تشهد البطوله مشاركه نادي الاتحاد السعودي الذي حصد اخيرا لقب الدوري المحلي هناك ليتاهل الى المحفل العالمي .

كذلك من المقرر التواجد مانشستر سيتي الانجليزي الذي سبقه وان توج الاسابيع الماضيه بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

واعلن الاتحاد الدولي لكره القدم على ان عام 2025 سيشهد نظاما مختلفا لبطوله كاس العالم للانديه بتوسيع قاعده الانديه الممثله عن كل قاره ليصبح المشاركين في البطوله 32 فريق بدلا من نظامها الحالي المقتصر على سبعة اندية فقط.