يوفنتوس يجدد عقد أدريان رابيو.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي منذ قليل، عن تجديد التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر نادي يوفنتوس الإيطالي عبر حسابة الرسمي بيانًا صحفيًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "رسميًا | أدريان رابيو مستمر مع يوفنتوس".

كما نشر الموقع الرسمي لفريق يوفنتوس بيانًا صحفيًا يفيد تفاصيل تجديد مع الفرنسي قائلًا: “مدد أدريان رابيو تعاقده مع يوفنتوس”.

مدد أدريان عقده حتى 30 يونيو 2024 ليواصل مسيرته بقميص الأبيض والأسود، شارك رابيو في 177 مباراة مع البيانكونيري وسجل 17 هدفًا وحقق ثلاثة ألقاب - سكوديتو وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي – ويسعى لتحقيق المزيد.

أشار البيان الصحفي: "انضم رابيو إلى يوفنتوس في صيف 2019 في نهاية مغامرته مع باريس سان جيرمان، وعلى مدار هذه المواسم الأربعة كان عنصرًا مهمًا في خط وسط البيانكونيري: شارك في 37 مباراة في السيريا آي وسجل هدفًا في موسمه الأول والذي حقق فيه لقب السيريا آي، وفي موسمه الثاني، شارك في 47 مباراة وسجل خمسة أهداف وحقق كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، شارك في 45 مباراة في الموسم الثالث من دون تسجيل أي أهداف قبل أن يصل عدد مشاركاته إلى 48 في الموسم الأخير (الثاني بعد دانيلو في الفريق من حيث عدد المشاركات) وسجل 11 هدفًا - 8 في الدوري الإيطالي، و2 في دوري الأبطال وهدف وحيد في الدوري الأوروبي”.

أكمل: "منذ موسم 2020/2019، لم يشارك أي لاعب أكثر منه (متساويًا مع خوان كوادرادو بـ177 مباراة)، وحقق أيضًا خلال الموسم المنقضي أفضل رقم شخصي له من حيث التمريرات الحاسمة والأهداف، ولم يسجل أي لاعب أكثر منه في ملعب أليانز خلال الموسم الماضي".

أتم بيان الصحفي: "وتستمر القصة فلا يزال هناك الكثير من المغامرات لنخوضها معًا ونحن على استعداد لمواصلة السعي لتحقيق أهدافنا معًا".

تهانينا يا أدريان!.