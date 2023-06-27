شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية عندما يلتقى مع غزل المحلة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري ، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتأمين مركزه فى جدول ترتيب الدورى.

تساوى القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 5.58 مليون يورو.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ومن المتوقع أن يخوض غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة مواجهة الزمالك بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب

خط الدفاع .. مصطفى " العش "، معاذ الحناوى ، محمد " بازوكا "، محمد جابر .

خط الوسط .. أحمد النادرى، حميد ماو، خالد الاخميمى، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جبريل أوريك ، تشارلز باسى.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.



