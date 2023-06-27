شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يهنئ الأمة العربية والمصريين بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تهنئة الأمة العربية و المصريين بعيد الأضحي المبارك من خلال صفحته على انستجرام : " كل عام و الأمة العربية و المصريين بخير ..عيد أضحى مبارك".

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء، على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين المنتخب المصري الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة، في إطار استعداد المنتخبين للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وحسم المنتخبان مصر وتونس التأهل رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.

وفي سياق مغاير، وقّع مجلس إدارة اتحاد الكرة عقداً جديداً مؤخراً مع إحدى الشركات العالمية للملابس الرياضية لرعاية قميص المنتخب الوطنى، ويمتد العقد 4 سنوات مقبلة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن العقد يتضمن حصول منتخب مصر على 300 ألف يورو مكافأة حال فوزه بأمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023"، ونفس المبلغ حال التأهل لكأس العالم 2026، أى 600 ألف يورو حال تحقيق الهدفين.