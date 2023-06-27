شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل استعداداته لمواجهة أسوان فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى عبر حسابه على "فيس بوك"، صورا من التدريب معلقا عليها: "ما أجمل العمل وسط الأجواء الروحانية".

ويغيب عن الاسماعيلى أمام أسوان كل من عمر الوحش ومحمد مخلوف للإيقاف بقرار تأديبى وأبو بكر حمزة الجمل للإصابة وفراس شواط للهروب لبلاده.

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.