شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وجاءت قائمة الاسماعيلى لمواجهة اسوان كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: باهر المحمدى، محمد نصر، إياد العسقلانى، عصام صبحى، محمد دسوقى.

الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، أحمد محسن، محمود الشبراوى، أحمد مدبولى، محمد حسن، عبد الرحمن مجدى، عمر الساعى، محمد بيومى، مروان حمدى، عبد الله السعيد

الهجوم: محمد الشامى، ياو أنور

ويغيب عن الاسماعيلى أمام أسوان كل من عمر الوحش ومحمد مخلوف للإيقاف بقرار تأديبى وأبو بكر حمزة الجمل للإصابة وفراس شواط للهروب لبلاده.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.